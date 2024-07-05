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Російського військового, який зачитав на камеру звернення до керівництва, відправили на підвал для «відмовників» у Зайцевому

05 липня 2024, 22:46

Російського військового, який зачитав на камеру звернення до керівництва, відправили на підвал для «відмовників» у Зайцевому

Російські окупанти відправили «на підвал для відмовників» військовослужбовця, який раніше публічно поскаржився на військове керівництво. Про це повідомили Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова та канал «Осторожно, новости».

 У червні військовослужбовці 26-го танкового полку, 47-ї дивізії, які дислокуються на окупованій Луганщині, записали відеозвернення, в якому заявили, що командування відправляє їх зі шпиталів прямо на виконання бойових завдань, хоча багато хто з них може пересуватися лише за допомогою милиць. Звернення зачитав Артем Шаріпов із Володимирської області.

 Після публікації відео військовослужбовці домоглися відряджання в тил, пише канал ASTRA, посилаючись на джерело.

Підвал, у якому утримують Шарипова, розташований в окупованому Зайцеві Донецької області.

Російські ЗМІ раніше писали, що у червні понад 20 військових зникли після в'язниці для «відмовників» у Зайцевому. Усі ці люди по-різному потрапили на фронт — хтось добровільно підписав контракт, когось мобілізували, а хтось записався на війну з колонії. Усі служили у різних військових частинах. Кожен із них відмовився йти на штурм наприкінці 2023 року, через що їх ув'язнили Зайцево. Потім їх усіх відправили на передову, після чого чоловіки перестали виходити на зв'язок.

 У таких в'язницях російських військових намагаються змусити брати участь у смертельних штурмах. 

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Російські військові
Місця
Зайцеве

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