Росіяни обстріляли Національний природний парк «Святі гори» на Донеччині: виникла масштабна пожежа

Пожежа на території Національного природного парку «Святі гори». Фото: ДСНС в Донецькій області

10 липня о 15.20 рятувальники прибули на пожежу лісової підстилки у хвойному лісі Національного природного парку «Святі гори» за межами селища Олександрівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Пожежа виникла внаслідок російського обстрілу. Бійці ДСНС загасили пожежу о 21:30. Вогонь знищив 16 га лісової підстилки.

Нагадаємо, що 9 липня російська авіація скинула авіабомбу на Торецьк, внаслідок чого загинув місцевий житель.