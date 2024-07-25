Британия поможет Украине на ее пути в НАТО и окажет военную помощь

Лондон продолжит поддерживать Киев. Фото: соцсети

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер в очередной раз выразил необходимость вооружить Украину, а также оказать помощь на ее пути в НАТО. Об этом передает издание Associated Press (AP).



Как отмечается, политик принял участие в еженедельной сессии «Вопросов к премьер-министру», которая состоялась в Палате общин. Это была первая сессия с тех пор, как Лейбористская партия Стармера одержала победу на выборах 4 июля.



Стармер подчеркнул свою взаимную приверженность поддержке Украины в ее защите от вторжения России.

«Я полностью согласен с необходимостью вооружить Украину и поставить ее на путь к членству в НАТО», — сказал он.



Ранее мы писали, что США призвали всех союзников по НАТО предоставить Украине все возможные системы ПВО, которыми они могут поделиться.