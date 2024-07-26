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Сбежавшего со службы жителя «ДНР» две недели удерживали в подвале и избивали

26 июля 2024, 14:58

Сбежавшего со службы жителя «ДНР» две недели удерживали в подвале и избивали

Жителя «ДНР» силой заставляли подписать контракт с ВС России. Фото: Интерфакс Жителя «ДНР» силой заставляли подписать контракт с ВС России. Фото: Интерфакс

Мужчина, служивший в «народной милиции ДНР», рассказал телеграм-каналу «Мобилизация ДНР Live», как его две недели удерживали в подвале, избивали и заставляли подписать контракт с Вооруженными силами России.

Отмечается, что контракт у военного закончился еще в мае прошлого года, нового он не подписывал и решил, «что хватит, и ушёл». 

По его словам, в течение года его никто не искал, однако в июне 2024 года его задержали на блокпосту в оккупированном Мариуполе, заявив, что он самовольно оставил часть. Прибыв к следователю, мужчина объявил, что на войну не поедет и готов садиться в тюрьму.  

«Меня забрал представитель 9 полка и привез на «Пески», отдал меня в расположение 1 батальона 112 полка, где поселили меня в подвал. Через час меня отвели на штаб 1 батальона, где я написал объяснительную за "соч". Они начали говорить, чтоб я писал о выводе и вводе меня куда-то там. Я сказал, что буду садиться в тюрьму и ничего писать не буду. Меня отвели снова в подвал, где избили. Подвал был сырой. Кормили один раз в день. Через пару дней отвели снова на штаб, где хотели, чтоб я снова что-то написал. Я сказал: Хочу поговорить со своим следователем и своим адвокатом. Наверное, это их испугало, и больше меня не били. Я так ничего и не написал. Меня отвели обратно в сырой подвал», — рассказал он. 

Мужчина нашел способ позвонить матери. На ее жалобы в СК ей, как утверждает мужчина, ответили: «Пусть ведёт себя хорошо, и у него будет всё нормально. Кстати, и вы ведите себя нормально». 

«Тем временем меня начали забирать на работы целую неделю с 6 до 6 вечера. Готовили новый штаб. Оттуда я и сбежал. Полями шел и вышел, минуя блокпосты. Cейчас прячусь и жду, что письмо [Бастрыкину] как-то мне поможет», — добавил он. 

По данным телеграм-канала, незаконным удержанием и пытками занимались комбат и замполит 1 батальона 112 полка в/ч 34498.

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