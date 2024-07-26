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Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били

26 липня 2024, 14:58

Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били

Мешканця «ДНР» силою змушували підписати контракт із ЗС Росії. Фото: Інтерфакс Мешканця «ДНР» силою змушували підписати контракт із ЗС Росії. Фото: Інтерфакс

Чоловік, який служив у «народній міліції ДНР», розповів телеграм-каналу «Мобілізація ДНР Live», як його два тижні утримували у підвалі, били та змушували підписати контракт із Збройними силами Росії.

Зазначається, що контракт у військового закінчився ще у травні минулого року, нового він не підписував і вирішив, «що вистачить, і пішов».

За його словами, протягом року його ніхто не шукав, проте у червні 2024 року його затримали на блокпосту в окупованому Маріуполі, заявивши, що він самовільно залишив частину. Прибувши до слідчого, чоловік оголосив, що на війну не поїде і готовий сісти до в'язниці.

«Мене забрав представник 9 полку і привіз на «Піски», віддав мене до розташування 1 батальйону 112 полку, де поселили мене у підвал. Через годину мене відвели до штабу 1 батальйону, де я написав пояснювальну за "соч". Вони почали говорити, щоб я писав про виведення та введення мене кудись там. Я сказав, що сідатиму до в'язниці і нічого писати не буду. Мене відвели знову у підвал, де побили. Підвал був сирий. Годували один раз на день. За кілька днів відвели знову до штабу, де хотіли, щоб я знову щось написав. Я сказав: "Хочу поговорити зі своїм слідчим та своїм адвокатом". Напевно, це їх налякало, і мене більше не били. Я нічого так і не написав. Мене відвели назад до сирого підвалу», — розповів він.

Чоловік знайшов спосіб зателефонувати матері. На її скарги до СК їй, як стверджує чоловік, відповіли: «Нехай поводиться добре, і в нього буде все нормально. До речі, і ви поводитесь нормально».

«Тим часом мене почали забирати на роботи цілий тиждень із 6 до 6 вечора. Готували новий штаб. Звідти я й утік. Полями йшов і вийшов, минаючи блокпости. Зараз ховаюсь і чекаю, що лист [Бастрикіну] якось мені допоможе», — додав він.

За даними телеграм-каналу, незаконним утриманням та тортурами займалися комбат та замполіт 1 батальйону 112 полку в/ч 34498.

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