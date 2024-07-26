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Есть шанс на круглосуточное энергоснабжение — в «Укрэнерго» озвучили несколько сценариев

26 июля 2024, 20:30

Есть шанс на круглосуточное энергоснабжение — в «Укрэнерго» озвучили несколько сценариев

Ситуация в энергосистеме будет постепенно улучшаться и сентябрь-октябрь Украина может пройти с минимальными ограничениями электроэнергии или вовсе без них. Такой прогноз озвучил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Однако условием положительных изменений является отсутствие российских обстрелов.

«Я всегда достаточно осторожно отношусь к прогнозам, потому что есть, по крайней мере, один фактор неопределенности — это вражеские обстрелы. Если же вынести их за скобки и аномальные климатические условия, наблюдаемые недавно, то выглядит так, что ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он на брифинге в Медиа-центре в Киеве.

Он отметил, что новые генмощности будут планово выходить из ремонта. А в сентябре-октябре у Украины есть достаточно хорошие шансы пройти с минимальными отключениями или вообще без отключений. 

При этом он отметил, что июль, очевидно, был самым трудным месяцем лета, но самый сложный период уже позади.

Что касается прогнозов на более длительный период, то, по словам Кудрицкого, все зависит от характера обстрелов.

«Нам нужно максимизировать свою готовность: электростанций, сетей, громад. Это, в том числе обеспечение резервными источниками питания объектов критической инфраструктуры и готовность на бытовом уровне. Готовимся все. "Укрэнерго" просчитывает самые плохие сценарии, мы не можем позволить себе быть оптимистами и должны готовиться к сложным условиям, исходя из чего определяем наш порядок действий», — пояснил Кудрицкий.

Магистральная сеть готова в полном объеме обеспечивать потребление каждого региона не только в летнее, но и зимнее время. Исключением являются объекты, которые подвергаются постоянным атакам РФ и где приходится проводить восстановительные работы. 

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