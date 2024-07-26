Є шанс на цілодобове енергопостачання: в «Укренерго» озвучили кілька сценаріїв

Ситуація в енергосистемі поступово покращуватиметься, і вересень-жовтень Україна може пройти з мінімальними обмеженнями електроенергії або без них. Такий прогноз озвучив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Однак умовою позитивних змін є відсутність російських обстрілів.



«Я завжди досить обережно ставлюся до прогнозів, бо є принаймні один фактор невизначеності — це ворожі обстріли. Якщо ж винести їх за дужки та аномальні кліматичні умови, які спостерігалися нещодавно, то складається так, що ситуація поступово покращуватиметься», — сказав він на брифінгу в Медіацентрі в Києві.



Він зазначив, що нові генпотужності планово виходитимуть з ремонту. А у вересні-жовтні Україна має доволі хороші шанси пройти з мінімальними відключеннями або взагалі без відключень.



При цьому він зазначив, що липень, очевидно, був найважчим місяцем літа, але найскладніший період уже позаду.



Щодо прогнозів на більш тривалий період, то, за словами Кудрицького, все залежить від характеру обстрілів.



«Нам треба максимізувати свою готовність: електростанцій, мереж, громад. Це, зокрема, забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури та готовність на побутовому рівні. Готуємось усі. «Укренерго» прораховує найгірші сценарії, ми не можемо дозволити собі бути оптимістами й маємо готуватися до складних умов, виходячи з чого визначаємо наш порядок дій», — пояснив Кудрицький.



Магістральна мережа готова у повному обсязі забезпечувати споживання кожного регіону не лише у літній, а й у зимовий час. Винятком є об'єкти, які зазнають постійних атак РФ і де доводиться проводити відновлювальні роботи.