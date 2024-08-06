Армия РФ нанесла удар по центру Харькова

РФ нанесла удар по центру Харькова. Фото: Труха

Сегодня, 6 авгцста 2024 года, российская армия нанесла удар по центру Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм.



«Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется», — заявил Терехов.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов попросил жителей города оставаться в укрытиях.



Он подтвердил атаку оккупантов по центральной части города, заявив, что экстренные службы выехали на место попадания.



Ранее сообщалось, что за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть жертва и пострадавшие.