Армія РФ завдала удару по центру Харкова

Сьогодні, 6 серпня 2024 року, російська армія завдала удару по центру Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.
«Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється», - заявив Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попросив мешканців міста залишатися в укриттях.
Він підтвердив атаку окупантів на центральну частину міста, заявивши, що екстрені служби виїхали на місце влучання.
Раніше повідомлялося, що за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є жертва та постраждалі.
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