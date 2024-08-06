Армія РФ завдала удару по центру Харкова

РФ завдала удару по центру Харкова. Фото: Труха

Сьогодні, 6 серпня 2024 року, російська армія завдала удару по центру Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.



«Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється», - заявив Терехов.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попросив мешканців міста залишатися в укриттях.



Він підтвердив атаку окупантів на центральну частину міста, заявивши, що екстрені служби виїхали на місце влучання.



Раніше повідомлялося, що за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є жертва та постраждалі.