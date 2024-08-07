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Первый случай в истории: FPV-дрон поразил российский вертолет Ми-28 в Курской области РФ

07 августа 2024, 13:22

Первый случай в истории: FPV-дрон поразил российский вертолет Ми-28 в Курской области РФ

В Курской области FPV-дрон поразил российский Ми-28. Фото: скриншот (видео Сергея Стерненко) В Курской области FPV-дрон поразил российский Ми-28. Фото: скриншот (видео Сергея Стерненко)

В сети появилось видео поражение Ми-28 ВКС РФ с помощью FPV-дрона. Это первый зафиксированный случай в истории.

По предварительной информации, результативная атака произошла в российской Курской области, вертолет совершил аварийную посадку.

О поражении вертолета стали писать российские военные, в частности Алексей Земцов, который ведет телеграм-канал «Воевода вещает». Однако не стал писать конкретно, какую модель вертолета удалось поразить.

«Оба живые. Отвели, подсели.  Вертолетик в ТЭЧ, клепать, экипаж умнички», — написал он.

Как отмечается, украинский активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале показал видео, на которых видно, как украинский дрон врезается в Ми-28.

Напомним, в результате удара по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области в ночь на 3 августа уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.

Также ранее сообщалось, что был полностью уничтожен склад авиационного вооружения — от вторичной детонации боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

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