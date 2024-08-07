Первый случай в истории: FPV-дрон поразил российский вертолет Ми-28 в Курской области РФ

В сети появилось видео поражение Ми-28 ВКС РФ с помощью FPV-дрона. Это первый зафиксированный случай в истории.
По предварительной информации, результативная атака произошла в российской Курской области, вертолет совершил аварийную посадку.
О поражении вертолета стали писать российские военные, в частности Алексей Земцов, который ведет телеграм-канал «Воевода вещает». Однако не стал писать конкретно, какую модель вертолета удалось поразить.
«Оба живые. Отвели, подсели. Вертолетик в ТЭЧ, клепать, экипаж умнички», — написал он.
Как отмечается, украинский активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале показал видео, на которых видно, как украинский дрон врезается в Ми-28.
Напомним, в результате удара по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области в ночь на 3 августа уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.
Также ранее сообщалось, что был полностью уничтожен склад авиационного вооружения — от вторичной детонации боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.
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