Перший випадок в історії: FPV-дрон вразив російський вертоліт Мі-28 у Курській області РФ

У Курській області FPV-дрону вразив російський Мі-28. Фото: скріншот (відео Сергія Стерненка)

У мережі з'явилося відео ураження Мі-28 ВКС РФ за допомогою FPV-дрону. Це перший зафіксований випадок історії.



За попередньою інформацією, результативна атака сталася в російській Курській області, гелікоптер здійснив аварійну посадку.



Про поразку вертольота почали писати російські військові, зокрема Олексій Земцов, який веде телеграм-канал «Воєвода мовить». Однак не став писати конкретно, яку модель гелікоптера вдалося вразити.



«Обидва живі. Відвели, підсіли. Вертоліт у ТЕЧ, клепати, екіпаж розумнички», — написав він.



Як зазначається, український активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі показав відео, на яких видно, як український дрон врізається у Мі-28.



Нагадаємо, внаслідок удару по летовищу «Морозовськ» у Ростовській області в ніч проти 3 серпня знищено літак Су-34, ще два, ймовірно, пошкоджені.



Також раніше повідомлялося, що повністю знищено склад авіаційного озброєння — від вторинної детонації боєприпасів на території аеродрому і навколо нього видно великі площі випаленої землі.