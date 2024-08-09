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Атака на военный аэродром в Липецкой области РФ: поражены склады с авиабомбами

09 августа 2024, 11:07

Атака на военный аэродром в Липецкой области РФ: поражены склады с авиабомбами

Пожар и детонация на военном аэродроме «Липецк». Фото: Monitor Пожар и детонация на военном аэродроме «Липецк». Фото: Monitor

Ночью 9 августа Силы обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому «Липецк» в Липецкой области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. Зафиксировано несколько источников возгорания, возник масштабный пожар, наблюдалась многократная детонация. Известно, что на аэродроме «Липецк» базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил России. Результаты поражения уточняются.

Напомним, что ночью 9 августа беспилотники атаковали российский военный аэродром в Липецкой области. Местные власти из-за детонации боеприпасов объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию жителей четырех населенных пунктов.

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