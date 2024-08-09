Атака на військовий аеродром у Липецькій області РФ: уражені склади з авіабомбами

Пожежа та детонація на військовому аеродромі «Липецьк». Фото: Monitor

Вночі 9 серпня Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому «Липецьк» у Липецькій області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

У ході атаки уражені склади з керованими авіаційними бомбами та ще низка інших об'єктів у районі летовища. Зафіксовано кілька джерел займання, виникла масштабна пожежа, спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі «Липецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил Росії. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що вночі 9 серпня безпілотники атакували російський військовий аеродром у Липецькій області. Місцева влада через детонацію боєприпасів оголосила режим надзвичайної ситуації й почала евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів.