ЗСУ вночі вдарили по зенітно-ракетних дивізіонах РФ на Донеччині: у окупантів є втрати

Вночі 9 серпня Сили оборони України завдали ударів по зенітно-ракетним дивізіонам Росії на окупованій території Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Зокрема, бойова робота велася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному – С-300. Підтверджено точне влучення та знищення одного радара ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація поки що уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів росіян після ударів.

Нагадаємо, що вночі 9 серпня Сили оборони України також вдарили по військовому аеродрому в Липецькій області РФ, внаслідок чого уражені склади з керованими авіабомбами.