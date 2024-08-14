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Появились спутниковые фото с последствиями ночного удара по аэродрому «Борисоглебск» в РФ

14 августа 2024, 17:56

Появились спутниковые фото с последствиями ночного удара по аэродрому «Борисоглебск» в РФ

Украинские дроны поразили северо-западную часть аэропортаФото: Схемы Украинские дроны поразили северо-западную часть аэропортаФото: Схемы

В сети появились спутниковые снимки, на которых четко видно уничтоженные ангары военного аэродрома в Воронежской области РФ после ночной атаки ВСУ. Об этом передает Радио Свобода.

«На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, которые публикуют «Схемы», видно, что дроны поразили северо-западную часть аэродрома. В частности, разрушены несколько ангаров», — говорится в сообщении.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов. В целом на аэродроме «Борисоглебск» базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 ВВС РФ.

Ранее мы писали, что ночью украинские дроны атаковали военные аэродромы «Балтимор» и «Борисоглебск» в Воронежской области РФ. 

По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. Обошлось без пострадавших.

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