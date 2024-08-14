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З'явилися супутникові фото з наслідками нічного удару по аеродрому «Борисоглібськ» в РФ

14 серпня 2024, 17:56

З'явилися супутникові фото з наслідками нічного удару по аеродрому «Борисоглібськ» в РФ

Українські дрони вразили північно-західну частину аеропортуФото: Схеми Українські дрони вразили північно-західну частину аеропортуФото: Схеми

У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких чітко видно знищені ангари військового аеродрому у Воронезькій області після нічної атаки ЗСУ. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які публікують «Схеми», видно, що дрони вразили північно-західну частину аеродрому. Зокрема, зруйновано кілька ангарів», — йдеться у повідомленні.

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там знаходиться технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків. Загалом на аеродромі «Борисоглебськ» базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС РФ.

Раніше ми писали, що вночі українські дрони атакували військові аеродроми «Балтимор» та «Борисоглебськ» у Воронезькій області РФ.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено декілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби. Обійшлося без постраждалих.

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