З'явилися супутникові фото з наслідками нічного удару по аеродрому «Борисоглібськ» в РФ

Українські дрони вразили північно-західну частину аеропортуФото: Схеми

У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких чітко видно знищені ангари військового аеродрому у Воронезькій області після нічної атаки ЗСУ. Про це повідомляє Радіо Свобода.



«На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які публікують «Схеми», видно, що дрони вразили північно-західну частину аеродрому. Зокрема, зруйновано кілька ангарів», — йдеться у повідомленні.

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там знаходиться технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків. Загалом на аеродромі «Борисоглебськ» базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС РФ.



Раніше ми писали, що вночі українські дрони атакували військові аеродроми «Балтимор» та «Борисоглебськ» у Воронезькій області РФ.



За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено декілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби. Обійшлося без постраждалих.