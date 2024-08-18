В Краматорске при пожаре погибла женщина

В городе Краматорск Донецкой области вспыхнул пожар в жилом доме в субботу, 17 августа. Спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Об этом сообщили в пресс-службе.



«В 19:01 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в частном одноэтажном жилом доме. К месту происшествия прибыли пожарные 31 государственной пожарно-спасательной части», — говорится в сообщении.



Во время проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1952 года рождения.



В 19:59 пожар ликвидировали на площади 5 кв. м. Причина и последствия пожара устанавливаются.



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