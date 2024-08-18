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У Краматорську під час пожежі загинула жінка

18 серпня 2024, 12:15

У Краматорську під час пожежі загинула жінка

У місті Краматорськ Донецької області спалахнула пожежа у житловому будинку у суботу, 17 серпня. Рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Про це повідомили у пресслужбі.

«О 19:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у приватному одноповерховому житловому будинку. До місця прибули пожежники 31 державної пожежно-рятувальної частини», — йдеться у повідомленні.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в одній з кімнат пожежники виявили тіло загиблої жінки 1952 року народження.

О 19.59 пожежу ліквідували на площі 5 кв. м. Причина та наслідки пожежі встановлюються.

Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у будівлі непрацюючої кондитерської фабрики «Конті» у місті Костянтинівка Донецької області.

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