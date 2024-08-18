У Краматорську під час пожежі загинула жінка

У місті Краматорськ Донецької області спалахнула пожежа у житловому будинку у суботу, 17 серпня. Рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Про це повідомили у пресслужбі.



«О 19:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у приватному одноповерховому житловому будинку. До місця прибули пожежники 31 державної пожежно-рятувальної частини», — йдеться у повідомленні.



Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в одній з кімнат пожежники виявили тіло загиблої жінки 1952 року народження.



О 19.59 пожежу ліквідували на площі 5 кв. м. Причина та наслідки пожежі встановлюються.



Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у будівлі непрацюючої кондитерської фабрики «Конті» у місті Костянтинівка Донецької області.