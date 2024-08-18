Отделение «Ощадбанка» прекращает работу в Мирнограде с 19 августа

С понедельника, 19 августа, в городе Мирноград Донецкой области временно прекращает работу отделение «Ощадбанка». Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что ближайшие отделения банка расположены в городе Покровск.



Ранее мы писали, что начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать 19 августа.



Кроме того, исполняющий обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк сообщил, что в Мирнограде остаются еще около 20 тысяч человек, из них ориентировочно одна тысяча — это дети.