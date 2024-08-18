Відділення «Ощадбанку» припиняє роботу у Мирнограді з 19 серпня

З понеділка, 19 серпня, у місті Мирноград Донецької області тимчасово припиняє роботу відділення Ощадбанку. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що найближчі відділення банку розташовані у місті Покровськ.



Раніше ми писали, що начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти 19 серпня.



Виконувач обов'язків голови Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк повідомив, що в Мирнограді залишаються ще приблизно 20 тисяч осіб, із них орієнтовно одна тисяча — це діти.