В Киеве ночью прогремели взрывы, сбитый беспилотник упал среди домов

В ночь на четверг, 29 августа, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КГВА заявили, что в столице работает ПВО.

«В столице работает противовоздушная оборона», — сообщили чиновники.

Они заявили, что в Днепровском районе города предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки.

«По оперативной информации - без разрушений и пострадавших. Данные уточняются и обновляются», — сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

Мэр города Виталий Кличко указал, что обломки БпЛА упали на детскую площадку между домами.

Также он отметил, что, по информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери квартиры на 6 этаже жилого дома. В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших выясняется.

Кличко также сообщил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.