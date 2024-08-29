У Києві вночі пролунали вибухи, збитий безпілотник упав серед будинків

У ніч проти четверга, 29 серпня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У КМВА заявили, що у столиці працює ППО.

«У столиці працює протиповітряна оборона», — повідомили чиновники.

Вони заявили, що у Дніпровському районі міста попередньо зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови.

«За оперативною інформацією – без руйнувань та постраждалих. Дані уточнюються та оновлюються», — повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що уламки БПЛА впали на дитячий майданчик між будинками.

Також він зазначив, що, за інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджено вікна та двері квартири на 6 поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. Інформація про завдану шкоду та потерпілих з'ясовується.

Кличко також повідомив, що у Деснянському районі, де впали уламки дрону, горить альтанка у котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила.