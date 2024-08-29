Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Києві вночі пролунали вибухи, збитий безпілотник упав серед будинків

29 серпня 2024, 07:15

У Києві вночі пролунали вибухи, збитий безпілотник упав серед будинків

У ніч проти четверга, 29 серпня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У КМВА заявили, що у столиці працює ППО.

«У столиці працює протиповітряна оборона», — повідомили чиновники.

Вони заявили, що у Дніпровському районі міста попередньо зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови.

«За оперативною інформацією – без руйнувань та постраждалих. Дані уточнюються та оновлюються», — повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що уламки БПЛА впали на дитячий майданчик між будинками.

Також він зазначив, що, за інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджено вікна та двері квартири на 6 поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. Інформація про завдану шкоду та потерпілих з'ясовується.

Кличко також повідомив, що у Деснянському районі, де впали уламки дрону, горить альтанка у котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Київ атака дронів війська РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:40
Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ
19:58
Нардеп Безугла розповіла, як російські війська прорвалися до Новогродівки та Селидового
16:39
На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
23:38
Головне за день: Зеленський розповів про «план перемоги». Окупанти наближаються до Покровська
22:37
Жителі окупованих міст Донецької області скаржаться на телефонних шахраїв
21:35
«ДНР»: Троє мешканців Горлівки постраждали від обстрілів
18:00
В окупованому Донецьку шукають підрядника, який увкрав гроші, залишивши кілька кварталів без води
12:34
Армія РФ захопила Новогродівку на Донеччині — українські військові
10:58
З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі
23:10
Головне за день: Масова атака по Україні. Евакуація з Костянтинівки
16:32
В окупованому Антрациті Луганської області згорів пасажирський автобус
12:59
На захопленій Луганщині у лікарнях відсутні вільні місця, ліки та медики для цивільних
11:20
Російські військові штурмують Новогродівку на Донеччині — Генштаб ЗСУ
07:20
Російські війська просунулися біля Торецька і в межах міста — ISW
23:36
Головне за день: Удар по готелю у Краматорську. Вугільна галузь та війна
23:31
Головне за день: Обмін полоненими. Пожежа на складі боєприпасів під Воронежем
15:13
Жителі окупації теж відзначають День незалежності України — фотоакція
00:09
Головне за день: Армія РФ просувається до Покровська. Клименко знову приїхав на Донбас
21:44
День шахтаря на Донбасі — без шахт, Донецьк тоне у смітті: дайджест ►
20:45
Окупована Горлівка під обстрілом: у «ДНР» показали наслідки
усі новини
08:05
Путін планує контрнаступ у Курській області — ЦРУ
07:15
У Києві вночі пролунали вибухи, збитий безпілотник упав серед будинків
23:40
Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ
22:40
Близько 2 000 осіб досі залишаються у Торецьку Донецької області — ОВА
21:58
У Росії поліцейському кінологу дали 5 років колонії за пост у соцмережі про ракетний удар по Краматорську
20:42
Литва передала Україні новий оборонний пакет
19:58
Нардеп Безугла розповіла, як російські війська прорвалися до Новогродівки та Селидового
18:40
Подачу води на Дружківку та Костянтинівку скоротили через ремонт водопроводу
17:40
Росіяни скинули авіабомбу на центральну частину Куп'янська, є поранені
17:12
Партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя: кадри
16:39
На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
16:33
У Покровську з наступного тижня закриються всі банки: у місті залишаться лише банкомати
15:40
ЗСУ відбили позиції у росіян і просунулися в Луганській області – ISW
15:30
Співробітникам ТЦК дозволили стріляти на ураження
14:39
Війська РФ вдарили по Кривому Рогу: постраждали 9 людей, пошкоджено понад 200 автомобілів
14:09
Російські війська намагаються з флангів атакувати та взяти в кільце Вугледар – аналітики
13:12
Суд обрав запобіжний захід ексглаві Донецької ОВА Павлу Кириленку: його підозрюють у незаконному збагаченні
12:39
Безпілотники вперше атакували Кіровську область РФ: під ударом опинилася нафтобаза, горять резервуари
10:50
Військові РФ 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу
10:49
Російські окупанти з артилерії обстріляли Селидове: є поранені
усі новини
ВІДЕО
Близько 2 000 осіб досі залишаються у Торецьку Донецької області — ОВА Близько 2 000 осіб досі залишаються у Торецьку Донецької області — ОВА
28 серпня, 22:40
Диверсія на новій залізниці в окупований Маріуполь. Фото: кадр із відео Партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя: кадри
28 серпня, 17:12
На Кримському мосту російські окупанти встановили «Панцир-С1». Фото: Кримський вітер/Telegram На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
28 серпня, 16:39
Дим над атакованою нафтобазою у Кіровській області РФ. Фото: кадр із відео Безпілотники вперше атакували Кіровську область РФ: під ударом опинилася нафтобаза, горять резервуари
28 серпня, 12:39
Масштабна пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ. Фото: кадр із відео Дрони вночі атакували нафтобазу та склад боєприпасів у Росії: виникла масштабна пожежа
28 серпня, 10:07
Момент знищення російського штурмовика Су-25 на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку: у ЗСУ показали відео
28 серпня, 09:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір