В Доброполье в результате атак россиян более 150 шахтеров оказались под землей

Российская армия обстреляла гражданскую инфраструктуру в городе Доброполье Донецкой области. Из-за отсутствия электричества под землей оказался 151 горняк шахты «Добропольская», на поверхность уже подняли 80 человек. Об этом сообщил председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Из-за атаки российских оккупантов обесточены город Доброполье и населенные пункты рядом. Без электричества остались угольные шахты. Сейчас из-за отсутствия электричества, происходит загазирование и подтопление производственных выработок. Также возникла угроза подтопления горношахтного оборудования, установок», — отметил он.

По словам Волынца, сейчас продолжается спасательная операция — на поверхность уже подняли 80 человек, еще 71 горняк остается под землей.



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