На Донеччині через російські обстріли знеструмилися кілька шахт: під землею опинилися майже три сотні гірників

У Донецькій області під час повітряної тривоги відключалися повітряні лінії, внаслідок чого були знеструмлені кілька підстанцій, побутові споживачі та шахти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

На момент інциденту у шахтах перебували 277 працівників. Усіх гірників вивели на поверхню. Живлення відновили.

Нагадаємо, що у місті Добропілля Донецької області внаслідок атак росіян понад 150 шахтарів опинилися під землею.