За добу чотири райони Донеччини опинилися під ударом російських військ: деталі

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 21 вересня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. В результаті атак є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини», - зазначив він.



За словами Філашкіна, чотири райони потрапили під удар армії РФ.





Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади 1 будинок зруйновано і 7 пошкоджено. У Великоновосілківській громаді поранено людину і пошкоджено 6 будинків у Шахтарському; поранено 3 людини у Костянтинополі.



Покровський район. У Кураховому 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено торговий комплекс, приватні будинки і багатоповерхівки; у Гірнику поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки; у Костянтинопільському поранено людину, пошкоджено 5 будинків. У Добропіллі пошкоджено 19 приватних будинків і адмінбудівлю. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки, соціальний об'єкт і підприємство. В Удачному 2 людини загинули і 1 поранена. Вже вранці у Мирнограді загинула людина, пошкоджено 5 будинків.



Краматорський район. У Новому Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. В Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено підприємство.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано будинок, пошкоджено 2 будинки і нежитлове приміщення. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків і промислова будівля.



Раніше ми писали, що Покровськ Донецької області 21 вересня перебував під обстрілами з боку російських військ протягом усього дня. Під удар потрапили житлові будинки, дитячий будинок, будівля навчального закладу та підприємство.