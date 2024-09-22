Армия РФ ударила по детскому дому и предприятию в Покровске: есть жертвы и пострадавшие

Покровск Донецкой области 21 сентября находился под обстрелами со стороны российских войск в течение всего дня. Под удар попали жилые дома, детский дом, здание учебного заведения и предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В результате обстрелов в Покровске произошло несколько пожаров в разных частях города. Огнем повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, имущество владельцев», — говорится в сообщении.



Как отмечается, около 21:20 произошел обстрел административных зданий центральной части Покровска. Предварительно, известно о двух попаданиях в здание института, также есть повреждения зданий городского дворца культуры и образовательного учреждения.



Также в 21:20 россияне попали в здание детского дома «Отчий дом». К слову, все воспитанники уже давно эвакуированы и находятся в безопасном месте.



В 22:10 под вражеский обстрел попала территория одного из угольных предприятий громады. Предварительно, известно о трех попаданиях, в результате которых 2 работника погибли и 2 ранены. Среди пострадавших — жители Мирноградской и Удачненской громад.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. Известно о гибели одного человека, также 2 получили ранения, среди них — ребенок.