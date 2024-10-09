Российские оккупанты замучили до смерти местного жителя Каховки

В оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики замучили до смерти местного 45-летнего жителя Владимира Закаблука. Об этом со ссылкой на знакомых и друзей жертвы сообщает Центр журналистских расследований



Как отмечается, российские оккупанты задержали мужчину, они жестко его пытали. От полученных травм тот скончался. Это произошло в начале октября 2024 года.



Известно, что Владимир Закаблук работал в местном филиале ООО «АО «Каргилл», владеющего, в частности, маслоэкстракционным заводом в Каховке. С 2004 по 2008 годы Закаблук был зарегистрирован ФЛП с видами деятельности, связанными с предоставлением транспортных услуг и посредничеством в специализированной торговле.



Ранее мы писали, что в Украинске Донецкой области российские военные убили 11 местных жителей. Об этом сообщил волонтер Сергей Наконечный на своей странице в Facebook. За город ведутся активные бои, и туда периодически заходят диверсионно-разведывательные группы оккупанта.