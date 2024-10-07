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«ДНР»: Качество очистки сточных вод в оккупации «хромает»

07 октября 2024, 21:34

«ДНР»: Качество очистки сточных вод в оккупации «хромает»

В прошлом году более половины сточных вод, сброшенных на оккупированной территории Донецкой области, были недостаточно очищенными или вообще без очистки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на российский центр по надзору за водными ресурсами.

Чуть более 58% сброшенных сточных вод в 2023 году были недостаточно очищенными или вообще без очистки. 

Общий объем сточных вод составил 250,8 млн кубометров, из них: нормативно чистые 20,39 млн кубометров, нормативно очищенные на очистных сооружениях — 83,8 млн кубометров.

Отмечается, что недостаточно очищенными являлись 139,05 млн кубометров, без очистки — 7,56 млн кубометров. 

Также донецкие СМИ привели пример для сравнения. На оккупированной территории Луганской области нормативно чистыми было всего 13% стоков.

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