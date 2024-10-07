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Главное за день: Удар по нефтетерминалу РФ в Крыму. 20 раненых в Херсоне

07 октября 2024, 23:33

Главное за день: Удар по нефтетерминалу РФ в Крыму. 20 раненых в Херсоне

Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине не намерены продлевать транзитное соглашение по газу с Россией в этом году.

Права человека

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 8 лет колонии общего режима жительнице оккупированного Мариуполя. 26-летнюю Ирину Назальную обвинили в попытке совершить теракт и незаконном хранении взрывчатки. Прокурор запрашивал ей 14 лет заключения.

Общество

На оккупированных территориях недостаточное качество очистки сточных вод. Так, на Донетчине чуть более 58% сброшенных сточных вод в 2023 году были недостаточно очищенными или вообще без очистки, на Луганщине – 13%.

Боевые действия

Согласно данным аналитиков DeepState, россияне завершили полную оккупацию города Красногоровка Донецкой области. В то же время захватчики продвинулись в поселке Цукурино и возле города Горняк на Донетчине.

В Торецке Донецкой области продолжаются бои, ситуация нестабильна, сообщила пресс-секретарь ОТГ «Луганск» майор Анастасия Бобовникова. Она отметила, что бои ведутся буквально за каждый подъезд в городе. Россияне зашли на восточную окраину города и несколько продвинулись по улице Центральной в направлении шахты Центральная.

Один человек погиб и 6 ранены в результате российского удара по Славянску. Оккупанты атаковали Константиновку авиабомбой КАБ-250 с УМПК. В зоне поражения оказалась территория частного предприятия, ранены четверо рабочих. Взрывной волной повреждены фасады жилых домов и автотранспорт.

Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы. Ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб сотрудник частной компании, ранены пять иностранцев.

Оккупанты повредили гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис, которое было загружено зерном кукурузы для экспорта. Это произошло возле одного из причалов в морском порту Южный.

В результате атаки на Херсон 20 человек получили ранения. Два КАБа упали в прибрежной зоне Центрального района, два других — в северной части.

Днем оккупированная Горловка попала под обстрел, ранена мирная жительница. Также обесточены фильтровальная станция № 2 и резервная насосная станция.

Ночью 7 октября ВСУ ударили по нефтяному терминалу в городе Феодосия в оккупированном Крыму. Этот терминал самый крупный в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

В ходе операции ГУР выведен из строя корабль российского флота «Александр Обухов». Он базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство, однако получил попадание в газоход и к двигателю попала вода. Судно встало на ремонт, сообщили в ГУР.

«Новости Донбасса» в видеоформате:



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