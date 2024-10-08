Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове

08 октября 2024, 23:00

Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове

Общество

До начала полномасштабной войны в Донецкой области находились 1,9 миллиона людей. Сейчас в регионе проживает 340 000 человек.

За 2024 год российские оккупанты вывезли 180 тысяч тонн украденного украинского зерна через порт оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Боевые действия

Согласно данным военных аналитиков DeepState, российской армии удалось захватить село Желанное Первое Донецкой области, а также село Стельмаховка Луганской области.

Командир 72-ой механизированной бригады ВСУ Александр Охрименко рассказал, что под Угледаром соотношение сил составляло 1:9 в пользу российской армии. По его словам, во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых. Охрименко не стал называть точное количество военных, которые не были эвакуированы. При этом, он добавил, что РФ передает неправдивую информацию.

Утром 8 октября российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку, два человека получили ранения. Вечером россияне сбросили на три управляемые авиабомбы на город. Один человек погиб, еще шесть – получили ранения. Повреждены 17 многоэтажек, три образовательных учреждения, три газопровода и семь автомобилей. Еще один человек пострадал в Цукурино.

Число раненых из-за российских обстрелов Харькова в течение 8 октября превысило 30, сообщил руководитель ОВА Синегубов. Известно о двух погибших.

В результате обстрела российскими оккупантами Антоновки Херсонской области пострадали пятеро жителей.

8 октября вечером взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе в Феодосии в оккупированном Крыму. Пожар на нефтебазе продолжается вторые сутки. По нефтебазе ударили две ракеты ATACMS. Изначально были повреждены две цистерны: одна наполняемостью в 10 000 кубометров, вторая – в 5000. Произошел разлив топлива, который привел к пожару. Также поврежден наливной трубопровод дизельного топлива.

«Новости Донбасса» в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове
17:57
Оккупанты через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна
23:33
Главное за день: Удар по нефтетерминалу РФ в Крыму. 20 раненых в Херсоне
21:34
«ДНР»: Качество очистки сточных вод в оккупации «хромает»
19:25
Обстрел Горловки: ранена женщина, обесточена фильтровальная станция
18:22
Суд РФ заключил в колонию жительницу Мариуполя по обвинению в подготовке теракта
11:11
Семью офицера ВМС Украины эвакуировали из Крыма под носом у ФСБ
22:00
Главное за день: Атака на Константиновка и Краматорск. Что означает захват Угледара?
23:00
Главное за день: В Угледаре еще остаются люди. Оккупанты продолжают атаковать Донетчину
15:59
«ДНР»: Дроны атакуют Горловку
13:53
ВСУ ударили по трем командным пунктам войск РФ, один из них — в Авдеевке ►
11:29
Оккупанты говорят, что пока не могут эвакуировать из захваченного Угледара мирных жителей
09:54
В Горловке снова атаковали здание оккупационной администрации
09:00
В оккупированной Горловке дрон атаковал автобус, есть раненые
23:00
Главное за день: В Энергодаре взорвали «начальника охраны» ЗАЭС. Армия РФ подходит к центру Торецка
22:35
Угледар захвачен. Сколько РФ готова выделить на захваченные регионы в 2025 году — дайджест оккупации ►
19:55
Украина нанесла удар в районе Донецка: уничтожено 20 военных, среди них 6 офицеров КНДР — СМИ
16:41
В Мариуполе войска РФ обустроили базу с большим складом боеприпасов вблизи жилого квартала. Где она находится
13:28
Полиция установила ряд военных преступников, котоыре пытают заложников в колонии Горловки
12:38
«Народным советом ДНР» теперь руководит россиянин, который появился в Донецке в 2014 году
все новости
23:05
«Мы их сдерживаем»: российские войска сейчас не продвигаются в Торецке – ВСУ
23:00
Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове
22:39
Атака на нефтебазу в Феодосии: ВСУ ударили по ней ракетами ATACMS, там взорвалась еще одна цистерна
22:05
«Это было тактическое окружение»: комбриг 72-й бригады рассказал, как ВСУ выходили из Угледара
21:12
Украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине: уничтожены танки, БТР и БМП
19:44
Удар по Константиновке: оккупанты сбросили на город три авиабомбы, есть погибший и раненые
19:20
Армия РФ обстреляла Константиновку: предварительно, есть раненые
18:38
Население Донетчины сократилось более чем в пять раз с начала полномасштабной войны. Сколько сейчас живет людей
17:57
Оккупанты через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна
17:16
Российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: два человека погибли, еще три – ранены
17:06
Под Угледаром соотношение сил составляло 1:9 в пользу российской армии – ВСУ
16:48
Бригада «Лють» показала, как защищает Торецк
16:20
Венгрия задержит кредит ЕС Украине на 35 млрд евро до выборов в США
15:58
Из Константиновки экипаж «Белый ангел» эвакуировал две семьи с детьми
15:43
В результате атаки на Селидово россияне повредили квартиру
14:58
Оккупанты ударили по жилому сектору Северска: детали
14:46
РФ сбросила на Константиновку авиабомбу: двое людей ранены
14:20
СБУ задержала кремлевского идеолога «спецоперации» против Украины
13:59
Россияне из артиллерии обстреляли Цукурино: есть пострадавший
13:55
В результате обстрела Антоновки ранены пятеро человек
все новости
ВИДЕО
Пожар на нефтебазе в Феодосии. Фото: соцсети Атака на нефтебазу в Феодосии: ВСУ ударили по ней ракетами ATACMS, там взорвалась еще одна цистерна
08 октября, 22:39
Штурм российских войск на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине: уничтожены танки, БТР и БМП
08 октября, 21:12
Последствия российского обстрела Константиновки. Фото: кадр из видео Армия РФ обстреляла Константиновку: предварительно, есть раненые
08 октября, 19:20
«Белый ангел» эвакуировал 2 семьи с детьми из Константиновки. Фото: кадр из видео Из Константиновки экипаж «Белый ангел» эвакуировал две семьи с детьми
08 октября, 15:58
РФ ударила по Славянску бомбами «УМПБ Д-30СН». Фото: кадр из видео МВД выяснило, чем войска РФ ударили по Славянску
08 октября, 13:31
Подача воды в Краматорске происходит сутки-трое. Фото: кадр из видео В Краматорске воду подают по графику: сутки через трое
08 октября, 12:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор