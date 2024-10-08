Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове

Общество



До начала полномасштабной войны в Донецкой области находились 1,9 миллиона людей. Сейчас в регионе проживает 340 000 человек.



За 2024 год российские оккупанты вывезли 180 тысяч тонн украденного украинского зерна через порт оккупированного Мариуполя Донецкой области.



Боевые действия



Согласно данным военных аналитиков DeepState, российской армии удалось захватить село Желанное Первое Донецкой области, а также село Стельмаховка Луганской области.



Командир 72-ой механизированной бригады ВСУ Александр Охрименко рассказал, что под Угледаром соотношение сил составляло 1:9 в пользу российской армии. По его словам, во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых. Охрименко не стал называть точное количество военных, которые не были эвакуированы. При этом, он добавил, что РФ передает неправдивую информацию.



Утром 8 октября российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку, два человека получили ранения. Вечером россияне сбросили на три управляемые авиабомбы на город. Один человек погиб, еще шесть – получили ранения. Повреждены 17 многоэтажек, три образовательных учреждения, три газопровода и семь автомобилей. Еще один человек пострадал в Цукурино.



Число раненых из-за российских обстрелов Харькова в течение 8 октября превысило 30, сообщил руководитель ОВА Синегубов. Известно о двух погибших.



В результате обстрела российскими оккупантами Антоновки Херсонской области пострадали пятеро жителей.



8 октября вечером взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе в Феодосии в оккупированном Крыму. Пожар на нефтебазе продолжается вторые сутки. По нефтебазе ударили две ракеты ATACMS. Изначально были повреждены две цистерны: одна наполняемостью в 10 000 кубометров, вторая – в 5000. Произошел разлив топлива, который привел к пожару. Также поврежден наливной трубопровод дизельного топлива.

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