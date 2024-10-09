Россияне ежедневно обстреливают Константиновку: сколько людей остается в прифронтовом городе

В Константиновке Донецкой области остаются около 17 800 человек, среди них — 340 детей. За последний месяц из города эвакуировались более двух тысяч человек. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«Благодаря комендантскому часу наша цель — сохранить жизни людей. Потому что враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами. Очень большое количество людей погибает почти каждый день в городе. Во время комендантского часа люди могут перейти в бомбоубежища и эвакуироваться из области», — отметил он.



Кроме того, Филашкин добавил, что россияне атакуют регион с помощью ракет, управляемых авиационных бомб и ствольной артиллерии.



Ранее мы писали, что 8 октября россияне сбросили на три управляемые авиабомбы на Константиновку.