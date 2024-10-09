Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россияне ежедневно обстреливают Константиновку: сколько людей остается в прифронтовом городе

09 октября 2024, 16:55

Россияне ежедневно обстреливают Константиновку: сколько людей остается в прифронтовом городе

В Константиновке Донецкой области остаются около 17 800 человек, среди них — 340 детей. За последний месяц из города эвакуировались более двух тысяч человек. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

«Благодаря комендантскому часу наша цель — сохранить жизни людей. Потому что враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами. Очень большое количество людей погибает почти каждый день в городе. Во время комендантского часа люди могут перейти в бомбоубежища и эвакуироваться из области», — отметил он.

Кроме того, Филашкин добавил, что россияне атакуют регион с помощью ракет, управляемых авиационных бомб и ствольной артиллерии.

Ранее мы писали, что 8 октября россияне сбросили на три управляемые авиабомбы на Константиновку. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:59
Российские оккупанты замучили до смерти местного жителя Каховки
23:00
Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове
17:57
Оккупанты через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна
23:33
Главное за день: Удар по нефтетерминалу РФ в Крыму. 20 раненых в Херсоне
21:34
«ДНР»: Качество очистки сточных вод в оккупации «хромает»
19:25
Обстрел Горловки: ранена женщина, обесточена фильтровальная станция
18:22
Суд РФ заключил в колонию жительницу Мариуполя по обвинению в подготовке теракта
11:11
Семью офицера ВМС Украины эвакуировали из Крыма под носом у ФСБ
22:00
Главное за день: Атака на Константиновка и Краматорск. Что означает захват Угледара?
23:00
Главное за день: В Угледаре еще остаются люди. Оккупанты продолжают атаковать Донетчину
15:59
«ДНР»: Дроны атакуют Горловку
13:53
ВСУ ударили по трем командным пунктам войск РФ, один из них — в Авдеевке ►
11:29
Оккупанты говорят, что пока не могут эвакуировать из захваченного Угледара мирных жителей
09:54
В Горловке снова атаковали здание оккупационной администрации
09:00
В оккупированной Горловке дрон атаковал автобус, есть раненые
23:00
Главное за день: В Энергодаре взорвали «начальника охраны» ЗАЭС. Армия РФ подходит к центру Торецка
22:35
Угледар захвачен. Сколько РФ готова выделить на захваченные регионы в 2025 году — дайджест оккупации ►
19:55
Украина нанесла удар в районе Донецка: уничтожено 20 военных, среди них 6 офицеров КНДР — СМИ
16:41
В Мариуполе войска РФ обустроили базу с большим складом боеприпасов вблизи жилого квартала. Где она находится
13:28
Полиция установила ряд военных преступников, котоыре пытают заложников в колонии Горловки
все новости
19:48
«Ситуация на поле боя создает возможность»: Зеленский заявил о реальном шансе завершить войну не позднее 2025 года
19:00
Зеленский рассказал, когда будет готов документ с условиями справедливого завершения войны
17:59
Российские оккупанты замучили до смерти местного жителя Каховки
17:53
Российская армия продвинулись в Торецке и возле Угледара – аналитики
16:55
Россияне ежедневно обстреливают Константиновку: сколько людей остается в прифронтовом городе
16:20
Пропагандисты РФ заявили об «исчезновении» целой бригады ВСУ на Покровском направлении: в Генштабе ответили
15:35
Зеленский встретился с премьером Хорватии: обговорили гуманитарное разминирование и реабилитацию детей
14:57
Бойцы НГУ за две недели уничтожили 36 танков на Харьковском направлении
14:18
Заседание в формате «Рамштайн» отложено, новую дату определяют — СМИ
13:40
Рада поддержала переименование двух городов в Одесской и Николаевской областях
12:58
В результате обстрелов РФ на Харьковщине погибли пять человек и 32 получили ранения
12:57
Армия РФ ударила беспилотником по селу Ясная Поляна: есть пострадавший
12:10
ВСУ поразили военный арсенал оккупантов со снарядами КНДР в Брянской области
11:55
Из-за боев на Донетчине обесточены 4,7 тыс. абонентов в 6 населенных пунктах
11:51
Оккупанты снова ударили по Черноморску беспилотниками: пострадали пять человек
11:30
Верховная Рада запретила мобилизацию граждан 18-25 лет
10:49
Армия РФ более 10 раз обстреляла Донетчину за сутки: повреждены дома, есть пострадавшие
10:48
СБУ: Корректировщика позиций ВСУ на Покровском направлении завербовали через сайт знакомств
10:15
Военные ВМС показали момент сбития БпЛА «Шахед»
09:59
Россияне атаковали баллистикой по Полтавщине: поврежден промышленный объект
все новости
ВИДЕО
Зеленский встретился с  премьером Хорватии. Фото: кадр из видео Зеленский встретился с премьером Хорватии: обговорили гуманитарное разминирование и реабилитацию детей
09 октября, 15:35
За 2 недели на Харьковском направлении уничтожено 36 танков. Фото: кадр из видео Бойцы НГУ за две недели уничтожили 36 танков на Харьковском направлении
09 октября, 14:57
Момент сбития «Шахедов». Фото: кадр из видео Военные ВМС показали момент сбития БпЛА «Шахед»
09 октября, 10:15
Арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области атаковали БпЛА Арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области атаковали БпЛА
09 октября, 07:24
Пожар на нефтебазе в Феодосии. Фото: соцсети Атака на нефтебазу в Феодосии: ВСУ ударили по ней ракетами ATACMS, там взорвалась еще одна цистерна
08 октября, 22:39
Штурм российских войск на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине: уничтожены танки, БТР и БМП
08 октября, 21:12

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор