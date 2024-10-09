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Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки

09 жовтня 2024, 17:59

Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки

В окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники замордували до смерті місцевого 45-річного мешканця Володимира Закаблука. Про це з посиланням на знайомих та друзів жертви повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Як зазначається, російські окупанти затримали чоловіка, вони жорстко катували його. Від отриманих травм той помер. Це сталося на початку жовтня 2024 року.

Відомо, що Володимир Закаблук працював у місцевій філії ТОВ «АТ «Каргілл». З 2004 по 2008 роки Закаблук був зареєстрований ФОП з видами діяльності, пов'язаними з наданням транспортних послуг та посередництвом у спеціалізованій торгівлі.

Раніше ми писали, що в Українській Донецькій області російські військові вбили 11 місцевих жителів. Про це повідомив волонтер Сергій Наконечний на своїй сторінці у Facebook. За місто ведуться активні бої і туди періодично заходять диверсійно-розвідувальні групи окупанта. 

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