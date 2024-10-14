Бригада «Помста» за неделю уничтожила 51 захватчика и 28 дронов

Луганские пограничники отчитались, сколько удалось ликвидировать россиян. Фото: пресс-служба

В Луганском пограничном отряде — бригады «Помста» сообщили, что с 7 по 13 октября удалось уничтожить 51 российского оккупанта, а также бронетранспортеры, военные автомобили и склады боекомплекта. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Кроме того, 41 оккупант — получил ранения, нанесено огневое воздействие — 1238.



Также в ведомстве добавили, что уничтожили или повредили военную технику россиян, в частности: 3 бронетранспортера, 2 миномета, 28 дронов, 9 транспортных средств и 6 складов боекомплекта.



Ранее мы писали, что в Луганской области российский оккупант перепутал направление и зашел на позиции 3-й отдельной штурмовой бригады, где не смог ответить на вопрос, заданный на украинском языке.