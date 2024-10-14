Бригада «Помста» за тиждень знищила 51 загарбника та 28 дронів

Луганські прикордонники прозвітували, скільки вдалося ліквідувати росіян. Фото: прес-служба

У Луганському прикордонному загоні — бригади «Помста» повідомили, що з 7 по 13 жовтня вдалося знищити 51 російського окупанта, а також бронетранспортери, військові автомобілі та склади боєкомплекту. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Крім того, 41 окупант — отримав поранення, завдано вогневого впливу У Луганському прикордонному загоні — бригади «Помста» повідомили, що з 7 по 13 жовтня вдалося знищити 51 російський окупант, а також бронетранспортери, військові автомобілі та склади боєкомплекту. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Крім того, 41 окупант — отримав поранення, завдано вогневого впливу —1238.



Також у відомстві додали, що знищили або пошкодили військову техніку росіян, зокрема: 3 бронетранспортери, 2 міномети, 28 дронів, 9 транспортних засобів та 6 складів боєкомплекту.



Раніше ми писали, що в Луганській області російський окупант переплутав напрямок і зайшов на позиції 3-ї окремої штурмової бригади, де не зміг відповісти на запитання українською мовою.