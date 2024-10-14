Объекты, которые в Донецкой области можно было подготовить к зиме, уже готовы — чиновники

Средний уровень готовности объектов Донецкой области к холодам составляет 99,9%. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин по итогам заседании штаба по подготовке к зиме.



Речь идет о городах и селах, где отопительный сезон в принципе возможней с учетом военной обстановки в регионе.



«На случай блэкаутов большинство объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства обеспечены генераторами различной мощности», — отметил Филашкин.



Также он акцентировал, что впереди — «тяжелая зима», но «мы делаем все необходимое, чтобы жители Донетчины были обеспечены теплом».

Покровск и громаду регулярно обстреливают российские войска. Из-за отсутствия газа, воды и электричества в городе под угрозой отопительный сезон. Скорее всего, его не будет, заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.