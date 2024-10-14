Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Объекты, которые в Донецкой области можно было подготовить к зиме, уже готовы — чиновники

14 октября 2024, 21:01

Объекты, которые в Донецкой области можно было подготовить к зиме, уже готовы — чиновники

Средний уровень готовности объектов Донецкой области к холодам составляет 99,9%. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин по итогам заседании штаба по подготовке к зиме.

Речь идет о городах и селах, где отопительный сезон в принципе возможней с учетом военной обстановки в регионе.

«На случай блэкаутов большинство объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства обеспечены генераторами различной мощности», — отметил Филашкин. 

Также он акцентировал, что впереди — «тяжелая зима», но «мы делаем все необходимое, чтобы жители Донетчины были обеспечены теплом».

Покровск и громаду регулярно обстреливают российские войска. Из-за отсутствия газа, воды и электричества в городе под угрозой отопительный сезон. Скорее всего, его не будет, заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. 

ТЕГИ

Прочее
Жкх подготовка к зиме отопительный сезон

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:13
В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА
10:44
В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы армии РФ: оккупанты могут готовиться к новому наступлению
10:22
На Кураховском направлении армия РФ наступает наиболее активно — Генштаб ВСУ
09:38
Мариуполь: В несущих стенах некоторых из домов появились трещины после «капремонта» — ЦНС
08:21
В Силах обороны рассказали о потерях российской армии за неделю
07:25
Войска РФ продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Ситуация в Мирнограде. Расстрел украинских военных
23:00
Главное за день: РФ атаковала Сумы и Харьковскую область
08:57
Беспилотник атаковал оккупированные Ровеньки: загорелось топливо
23:00
Главное за день: ВСУ контролируют 50% Торецка. Армия РФ захватила три села
22:56
Население Донетчины сократилось в 5 раз, в Луганске появился сталинский прокурор — дайджест оккупации ►
21:45
В оккупированной Горловке под обстрелами ранены 4 человека — «ДНР»
18:40
Донецк и Макеевка полмесяца будут жить с ограниченным графиком подачи воды
14:25
После удара по нефтебазе в Феодосии у РФ возникли логистические проблемы
23:22
Главное за день: Удары по складу беспилотников и аэродрому в РФ. Обстрел Запорожья
23:10
Еще 10 работников школ и училищ в оккупации получили подозрения от украинских правоохранителей
16:06
Российские СМИ показали, как Стивен Сигал в 2022 году встречался в Еленовке с пленными «азовцами»
23:00
Главное за день: «Рамштайн» отменили. Обстрел Брянской области РФ
21:21
Российская чиновница возглавила «налоговую» на оккупированной Луганщине: она успела поработать в фейковой «ДНР»
все новости
21:01
Объекты, которые в Донецкой области можно было подготовить к зиме, уже готовы — чиновники
20:35
Войска РФ обстреляли Херсон: погибли 2 женщины
19:45
На этой неделе Зеленский презентует план победы Украины в Киеве, а затем в Брюсселе
19:05
Зеленский: Северная Корея фактически включилась в войну РФ против Украины
18:33
В Селидово под обстрелом ранены три человека: как проходила эвакуация ►
17:59
Нацгвардейцы отразили штурм РФ на Харьковском направлении: ликвидирован взвод пехоты
16:59
Мы все несем ответственность за то, чтобы положить конец войне в Украине — президент Чехии
16:55
Россия выпустила по Новодаровке около 60 неуправляемых ракет
16:41
Завербовал сотрудник ФСБ из Луганска: суд вынес приговор «кроту» в пограничной службе, который шпионил для РФ
16:32
Об усилении эвакуации в Купянском районе Харьковщины сообщили в ОВА
16:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:36
В Днепре «заминировали» здание, в которое переехала Луганская ОВА: сотрудников эвакуировали
15:35
Бригада «Помста» за неделю уничтожила 51 захватчика и 28 дронов
15:32
Минобороны Германии больше не верит в победу Украины — источники BILD
15:30
Полицейские эвакуировали маломобильных пожилых из Селидово
15:20
РФ сбросила авиабомбу на село в Волновахском районе: трое пострадавших
15:18
Черноморский флот РФ уже не может повлиять на ход войны в Украине – ВСУ
14:55
Пограничники уничтожили гаубицу РФ Д-20 на Волчанском направлении
14:46
Сообщения о массовом «минировании» поступают из разных городов Украины
14:23
Оккупанты атакуют Луганщину с помощью РСЗО «Град» и FPV-дронов — Лысогор
все новости
ВИДЕО
Эвакуация раненых людей в Селидово. Скрин видео: МВД Украины В Селидово под обстрелом ранены три человека: как проходила эвакуация ►
14 октября, 18:33
Нацгвардейцы уничтожили технику и взвод пехоты. Фото: Спартан Нацгвардейцы отразили штурм РФ на Харьковском направлении: ликвидирован взвод пехоты
14 октября, 17:59
Полицейские эвакуировали стариков из Селидово. Фото: кадр из видео Полицейские эвакуировали маломобильных пожилых из Селидово
14 октября, 15:30
Пограничники подбили гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили гаубицу РФ Д-20 на Волчанском направлении
14 октября, 14:55
Поступило сообщение о «минировании» одной из киевских школ. Фото: Левый берег Киев/Telegram Сообщения о массовом «минировании» поступают из разных городов Украины
14 октября, 14:46
В Курской области РФ бойцы ВСУ уничтожили российских морпехов, причастных к расстрелу украинских военнопленных В Курской области РФ бойцы ВСУ уничтожили российских морпехов, причастных к расстрелу украинских военнопленных
14 октября, 13:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор