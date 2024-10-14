Об'єкти, які на Донеччині можна було підготувати до зими, вже готові — чиновники

Середній рівень готовності об'єктів Донецької області до холодів становить 99,9%. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін за підсумками засідання штабу з підготовки до зими.



Йдеться про міста та села, де опалювальний сезон у принципі можливий з урахуванням воєнної ситуації в регіоні.



«На випадок блекаутів більшість об'єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства забезпечені генераторами різної потужності», — зазначив Філашкін.



Також він наголосив, що попереду — «важка зима», але «ми робимо все необхідне, щоб жителі Донеччини були забезпечені теплом».

Покровськ та громаду регулярно обстрілюють російські війська. Через відсутність газу, води та електрики у місті під загрозою опалювальний сезон. Скоріш за все, його не буде, заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.