Три людини загинули в Сумах через атаку російських дронів, серед загиблих — дитина

У Сумах внаслідок російського удару зруйновано житлові будинки у приватному секторі міста, відомо про загиблих. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

«Внаслідок нічного удару російських безпілотників по житлових будинках приватного сектору обласного центру загинуло троє людей, серед яких одна дитина», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що вранці російські військові за допомогою дронів атакували житловий багатоквартирний будинок та об'єкти критичної інфраструктури.

У небі над Сумською областю 22 жовтня силами та засобами ППО збито 25 ударних безпілотників противника.