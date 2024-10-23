Мать и дочь погибли в Александро-Калиново после удара российской авиабомбы

Из-за удара российской авиабомбы в Александро-Калиново Донецкой области погибли две женщины. Фото: прокуратура

Российские военные 22 октября, в 22:35, сбросили авиабомбу на село Александро-Калиново Ильиновской громады Краматорского района Донецкой области. В результате погибли два человека, двое ранены. Об этом сегодня сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, против мирного населения агрессор использовал КАБ-250 с УМПК.

Отмечается, что авиабомба упала на жилую застройку, в результате чего под завалами оказалась целая семья. Мать в возрасте 87 лет и ее 55-летняя дочь погибли, а отец 87 лет получил осколочное ранение.

Минно-взрывную травму и перелом костей получила 66-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Также в результате удара повреждены частные дома, автомобили и газопровод, сообщили в прокуратуре.