Мати та дочка загинули в Олександро-Калиновому після удару російської авіабомби

Через удар російської авіабомби в Олександро-Калиновому на Донеччині загинули дві жінки. Фото: прокуратура

Російські військові 22 жовтня о 22:35 скинули авіабомбу на село Олександро-Калинове Іллінівської громади Краматорського району Донецької області. В результаті загинули двоє людей, двоє поранені. Про це сьогодні повідомила обласна прокуратура.

За попередніми даними, проти мирного населення агресор використав КАБ-250 з УМПК.

Зазначається, що авіабомба впала на житлову забудову, внаслідок чого під завалами опинилась ціла родина. Мати у віці 87 років та її 55-річна дочка загинули, а батько 87 років дістав осколкове поранення.

Мінно-вибухову травму та перелом кісток дістала 66-річна жінка. Постраждалих доставлено до медичного закладу.

Також внаслідок удару пошкоджено приватні будинки, автомобілі та газопровід, повідомили у прокуратурі.