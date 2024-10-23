Мати та дочка загинули в Олександро-Калиновому після удару російської авіабомби

Російські військові 22 жовтня о 22:35 скинули авіабомбу на село Олександро-Калинове Іллінівської громади Краматорського району Донецької області. В результаті загинули двоє людей, двоє поранені. Про це сьогодні повідомила обласна прокуратура.
За попередніми даними, проти мирного населення агресор використав КАБ-250 з УМПК.
Зазначається, що авіабомба впала на житлову забудову, внаслідок чого під завалами опинилась ціла родина. Мати у віці 87 років та її 55-річна дочка загинули, а батько 87 років дістав осколкове поранення.
Мінно-вибухову травму та перелом кісток дістала 66-річна жінка. Постраждалих доставлено до медичного закладу.
Також внаслідок удару пошкоджено приватні будинки, автомобілі та газопровід, повідомили у прокуратурі.
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