Україна могла б захопити Курську АЕС, але не зробила цього — Зеленський

Зеленський заявив, що Україна могла б захопити Курську АЕС. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військовослужбовці могли б захопити Курську атомну електростанцію, розташовану в місті Курчатів. Однак Сили оборони вирішили не чинити так, як російські окупанти. Про це глава держави розповів в інтерв'ю журналістам з Північної Європи.



«Так, ми взяли під контроль цю територію (частина Курської області). Але ви бачите, у західних медіа заявляли, що ми намагаємось захопити якісь заводи, якісь енергетичні системи, якусь атомну станцію. Ні, ми навіть не пробували. Росія вважає, що дуже сильна. Але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми зробили б це. Однак ми ніколи не хотіли цього, тому що розуміємо, що це означало б стати такими, як Росія. Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони зробили з Запорізькою АЕС», — сказав він.



Зеленський зазначив, що Курську операцію розпочали, щоб запобігти створенню Росією «буферної зони» на кордоні України. Тому ЗСУ створили таку буферну зону на території РФ, щоб зберегти сотні прикордонних населених пунктів.



«Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, що вони (росіяни — ред.) руйнують нас зі своєї території і хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону чи щось подібне на їхній території», — резюмував Зеленський.





Раніше ми писали, що Зеленський не впевнений, що Захід відправить війська в Україну через вступ до війни північнокорейських солдатів.