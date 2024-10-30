«Это очень опасно»: Зеленский ответил, поможет ли Запад войсками из-за вступления солдат КНДР в войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский не уверен, что Запад отправит войска в Украину из-за вступления в войну северокорейских солдат. Об этом заявил сам Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.



Зеленский отметил, что он знает о том, что все западные страны относятся к этому скептически и очень осторожно.



«И мы никогда не настаивали, никогда не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней детально. Я имею в виду, что это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров и от обществ, очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять любую другую поддержку. Мы не можем поднимать эту тему. Это не может быть только нашей публичной волей, потому что иначе это может разрушить всю другую поддержку. И мы не можем рисковать потерей поддержки, которую уже имеем», – заявил он.

Напомним, что Зеленский заявил о том, что между Белым домом и Украиной нет конфиденциальности, поскольку секретный пункт «плана победы» слили в СМИ.