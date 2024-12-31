Найактивніше росіяни атакують на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Обстановка на фронті залишається складною та напруженою. Російські війська, незважаючи на значні втрати, продовжують спроби прорвати оборонні рубежі української армії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«З початку доби зафіксовано 117 бойових зіткнень», - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Найбільш активні атаки війська РФ робили в районах Покровська, Краматорська та Курахова.

На покровському напрямку росіяни здійснили 30 спроб витіснити українських військових із займаних позицій поблизу населених пунктів Зелене Поле, Новоторецьке, Баранівка, Луч, Лісівка, Мирноград, Зелене, Даченське, Волкове, Піщане та Нововасилівка. На 16:00 українські захисники відбили 23 атаки, уточнюється кількість втрат армії РФ.

На краматорському напрямку, за повідомленням Генштабу, окупанти 22 рази намагалися штурмувати позиції ЗСУ, і 13 зіткнень залишаються активними.

Тим часом на курахівському напрямку окупаційні війська провели 9 атак, ще 5 зіткнень продовжуються.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику.



Нагадаємо, місто Курахове Донецької області, за даними OSINT-аналітиків Deepstate, майже повністю перейшло під контроль російських окупантів .