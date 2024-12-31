Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Найактивніше росіяни атакують на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

31 грудня 2024, 17:27

Найактивніше росіяни атакують на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Найактивніше росіяни атакують на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Обстановка на фронті залишається складною та напруженою. Російські війська, незважаючи на значні втрати, продовжують спроби прорвати оборонні рубежі української армії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«З початку доби зафіксовано 117 бойових зіткнень», - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Найбільш активні атаки війська РФ робили в районах Покровська, Краматорська та Курахова.

На покровському напрямку росіяни здійснили 30 спроб витіснити українських військових із займаних позицій поблизу населених пунктів Зелене Поле, Новоторецьке, Баранівка, Луч, Лісівка, Мирноград, Зелене, Даченське, Волкове, Піщане та Нововасилівка. На 16:00 українські захисники відбили 23 атаки, уточнюється кількість втрат армії РФ.

На краматорському напрямку, за повідомленням Генштабу, окупанти 22 рази намагалися штурмувати позиції ЗСУ, і 13 зіткнень залишаються активними.

Тим часом на курахівському напрямку окупаційні війська провели 9 атак, ще 5 зіткнень продовжуються.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику.

Нагадаємо, місто Курахове Донецької області, за даними OSINT-аналітиків Deepstate, майже повністю перейшло під контроль російських окупантів .

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:18
Російські військові вилучають алкоголь у жителів ТОТ для святкування Нового року — «ЖС»
09:52
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці за добу поранено 4 людей
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти не виплачують шахтарям зарплату
21:49
Донецького бойовика, який поскаржився на російське командування у ЗМІ, намагалися вбити
20:30
В окупованому Лисичанську підірвалися 7 підлітків
17:00
«ДНР» скасує комендантську годину на новорічні свята у Донецьку
15:30
За добу в окупованій Горлівці від обстрілу постраждали 4 особи
14:58
На окупованій частині Донеччини заборгованість перед шахтарями складає три місяці
14:47
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:30
Передумов для завершення війни немає — Пєсков
10:57
За добу армія РФ вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області: є постраждалі та руйнування
23:00
Головне за день: У Луганську викрали сербського волонтера. У Мелітополі підірвали авто російського військового
15:56
Російські війська просунулися у Шевченко та Торецьку Донецької області — DeepState
12:18
Невідомі викрали в окупованому Луганську сербського волонтера
10:30
В окупованому Мелітополі підірвали машину російського військового
22:00
Головне за день: Як витрачає гроші влада Маріуполя. Аварійні мости на Луганщині
09:43
«ЛНР» визнала аварійними ще вісім мостів та шляхопроводів
23:08
Головне за день: Помер перший полонений військовий КНДР. Як постачають елітний алкоголь в окупацію
22:35
На окупованій території Донеччини виявили фальсифікат
20:40
В Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради. «Вирок» командиру полку «Азов» — дайджест ►
усі новини
19:38
«Зустрічати Новий Рік будемо у темряві»: У Святогірську та Богородичному замість святкувань люди відновлюють свої будинки
19:07
Сирський, терикони, графіки відключення світла та 20 днів у Маріуполі. Що українці шукали в Google у 2024 році
18:37
Дружині мобілізованого в Донецьку, на якого напередодні було скоєно замах, надходять погрози
18:04
Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ
17:59
«Системні рішення для захисту від російських ракет та бомб», - Зеленський провів ставку
17:47
З серпня 2024 року фіксується зростання повідомлень про страти українських військовополонених — ООН
17:27
Найактивніше росіяни атакують на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ
17:09
В українському Генштабі підтвердили удар по нафтобазі «Ярцевській» у Смоленській області
16:07
Прикордонна служба України зняла ролик про Санту — це відповідь на пропаганду РФ ►
14:20
Евакуація: Деяких жителів прифронтового Покровська, як і раніше, доводиться вмовляти виїхати
12:52
Нічний обстріл України: балістика, крилаті ракети та БПЛА
12:48
Двох жителів Донецької області ув'язнили за коригування російського вогню
12:35
«Був хлопок — по мені влучили»: радіоперехоплення пілота підбитого Мі-8 РФ
11:55
Російські війська скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
11:18
У низці міст Донеччини 2 січня тимчасово відключать воду
11:18
Російські військові вилучають алкоголь у жителів ТОТ для святкування Нового року — «ЖС»
10:34
На Донеччині за добу російські обстріли пошкодили понад 2 десятки будинків
10:30
Російська ракета зруйнувала приватний будинок у Київській області
10:10
Курахове майже повністю захоплене російськими окупантами
09:52
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці за добу поранено 4 людей
усі новини
ВІДЕО
Прикордонна служба України зняла ролик про Санту — це відповідь на пропаганду РФ ► Прикордонна служба України зняла ролик про Санту — це відповідь на пропаганду РФ ►
31 грудня, 16:07
ЗС РФ скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. Фото: кадр із відео Російські війська скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
31 грудня, 11:55
Ракета РФ зруйнувала приватний будинок у Київській області. Фото: ДСНС Київської області Російська ракета зруйнувала приватний будинок у Київській області
31 грудня, 10:30
Ракетний обстріл Льгова, пошкоджено лінії електропередач. Фото: кадр із відео Ракетний обстріл Льгова: пошкоджено дві лінії електропередач
31 грудня, 07:20
БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області. Фото: кадр із відео БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області: у Ярцевому спалахнула пожежа
31 грудня, 06:00
До трьох місяців зросла заборгованість із зарплати перед шахтарями на окупованій частині Донецької області. Ілюстративне фото На окупованій частині Донеччини заборгованість перед шахтарями складає три місяці
30 грудня, 14:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір