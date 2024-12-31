З серпня 2024 року фіксується зростання повідомлень про страти українських військовополонених — ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) повідомляє про збільшення кількості випадків страт, тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими, заявляється про щонайменше 62 жертви. Такі висновки містяться в доповіді, оприлюдненій сьогодні Управлінням ООН з прав людини через ММПЛУ, повідомляє Інтерфакс.Україна.

У доповіді, що охоплює період із вересня по листопад 2024 року, викладено порушення прав людини, спричинені війною. Особлива увага приділяється спробам обмежити основні права людини.

«З серпня 2024 року кількість достовірних повідомлень про страти українських військовополонених значно зросла. Йдеться про щонайменше 62 жертви внаслідок 19 інцидентів», — повідомила пресслужба ММПЛУ.

У ММПЛУ зазначили, що провели незалежну перевірку вбивств 15 українських військовополонених, ґрунтуючись на свідченнях свідків та аналізі відео- та фотоматеріалів.

У доповіді розглядаються тривалі широкомасштабні та систематичні випадки тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

«Інтерв'ю з 42 нещодавно звільненими військовополоненими, серед яких 11 жінок, показали, що всі вони зазнавали тортур, у тому числі побиття, ураження електричним струмом і тривалого одиночного ув'язнення. Часто фіксувалися також випадки сексуального насильства як щодо жінок, так і чоловіків», — повідомляється в документі.

Управління ООН з прав людини також задокументувало випадки тортур та жорстокого поводження з російськими військовополоненими. Зазначається, що такі випадки відбувалися переважно під час перебування в транзитних пунктах на ранніх етапах полону.

«Управління ООН з прав людини зафіксувало смерть одного російського військовополоненого на початку 2024 року внаслідок тортур у транзитній установі і розслідує ще два достовірні повідомлення про загибель за схожих обставин», - йдеться в документі.



Нагадаємо, 30 грудня 2024 року українська та російська сторони провели обмін полоненими за формулою «150 на 150» . Додому в Україну повернулися 189 осіб, серед яких військові — захисники «Азовсталі», Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острови Зміїний та інших дільниць фронту.