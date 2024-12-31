«Системні рішення для захисту від російських ракет та бомб», - Зеленський провів ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Технологічної Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене доповідям про заходи щодо зміцнення системи ППО.

«Завершуємо рік засіданням Технологічної Ставки. Це вже друга зустріч у такому форматі. Чиновники, інші керівники державних інституцій, військове командування та виробники. Були керівники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних та державних», – написав Зеленський у телеграм-каналі 31 грудня.

Як зазначив президент, першу Технологічну Ставку було присвячено питанням ППО, на другій зустрічі обговорювалися звіти про початкові заходи. Зеленський уточнив, що у доповідях розглядалися способи покращення захисту повітряного простору, а також збільшення обсягів необхідного для цього виробництва всередині України.

Глава держави наголосив, що в майбутньому планується подальше посилення мобільних вогневих груп, а також вже розроблені певні системні підходи для протидії російським ракетам та авіабомбам.

«Зосереджуємось саме на внутрішніх промислових можливостях. Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила, яка дає велику силу обороні», – наголосив Зеленський.

Крім того, після закінчення війни внутрішній промисловий потенціал забезпечить розвиток українського експорту. Зокрема, українське озброєння та досвід оборони своєї країни можуть бути корисними для міжнародних партнерів.