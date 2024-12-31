Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Про це йдеться в указі на сайті офісу президента.



"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.





За даними у відкритих джерелах, Андрій Тупіков є майором МВС України.

За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, відзначений 13 серпня 2015 року орденом Данила Галицького.



Раніше цю посаду в СБУ обіймав Олександр Поклад.

Департамент контррозвідки Служби безпеки України – функціональний підрозділ Центрального управління Служби безпеки України, який протидіє розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України.