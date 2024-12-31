Дружині мобілізованого в Донецьку, на якого напередодні було скоєно замах, надходять погрози

Незаконно мобілізований донеччанин Олександр Барлет, на якого напередодні в Донецьку було скоєно замах, прийшов до тями. Його дружині надходять погрози. Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.



«Батько 4 дітей Олександр Барлет, незаконно мобілізований (після добровільної служби) в Донецьку, був розстріляний невідомими в масках напередодні, 30 грудня. Чоловік кілька разів приходив до тями, але він досі у реанімації, розповіла дружина Олександра Барлета Надія. Вона зазначила, що наразі невідомі пишуть їй у телеграмі погрози. У повідомленнях стверджується, що чоловіка все одно відправлять до «шторму», а їй рекомендується «не лізти не у свою справу», щоб її теж «не зачепило», - йдеться у повідомленні.



За даними видання, донеччанин, 30-річний Олександр Барлет підписав контракт у 2019 році і офіційно служив до 2020 року у в/ч 42600 116-го полку. Після закінчення договору він перебував у військах і в такому статусі зустрів початок війни Росії проти України. 23 березня 2023 року воював у Веселому під Авдіївкою, отримав контузію, а його дружина Надія народила четверту дитину, тому 28 березня Барлет пішов у неофіційну «відпустку», яка 24 травня закінчилася його викраденням. Його привезли до 6 комендатури Донецька за адресою вул. Івана Ткаченка 138. Там його посадили до підвалу, де перебувало ще вісім осіб, звинувачених у самовільному залишенні частини (СОЧ).



«Тут він провів близько тижня — його годували сухпайками, у туалет він ходив у пляшку, а вдень офіцери виводили його на роботи. Він наголошує, що не ховався від служби, незважаючи на те, що працював не за контрактом і сам регулярно дзвонив у частину під час «відпустки», щоб дізнатися, чи потрібен він армії, тому він не розуміє, за що його затримали», - зазначають журналісти ASTRA.



Після тижня у підвалі його передали представникам 116 частини, які сказали, що везуть чоловіка підписувати контракт. Далі Барлет попросив заїхати додому до батьків, щоби забрати речі. Відійшовши в туалет, він зміг втекти. Після втечі до його родичів прийшли люди у формі, а невідомі у його військовій частині отримували за нього зарплатню.



Зараз за даними видання, сім'ї Олександра Барлета потрібна допомога адвокатів та правозахисників. Попереднім адвокатам чоловіки надходять погрози.