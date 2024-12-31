Сирський, терикони, графіки відключення світла та 20 днів у Маріуполі. Що українці шукали в Google у 2024 році

Персона року – Олександр Сирський. Фільм року – «20 днів у Маріуполі». Графіки відключення світла та покупка року – екофлоу, МСЕК та російське місто Суджа. Google Trends підбив підсумки пошукової активності українців у 2024 році.

Українці цього року найчастіше гуглили графіки відключення світла, Євро-2024, головкома Сирського та Олімпійські ігри. Крім того, жителі України цікавилися Суджею, боксером Олександром Усіком, убитою у Львові екс-нардепкою Іриною Фаріон та Євробаченням.

Покупкою року є екофлоу. Крім цього через Google шукали вентилятори, зарядні станції, інвертори і Iphone-16, що вийшов цього року.

Персоною, до якої найбільше зростав інтерес у 2024 році, є головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Окрім головкому часто у пошуку вводили боксера Олександра Усика, обраного президента США Дональда Трампа, міністра закордонних справ Російської федерації Сергія Лаврова та віце-президентку США Камалу Харріс. До десятки потрапили також засновник Telegram Павло Дуров, боксер Майк Тайсон та український політик, нардеп та ресторатор Микола Тищенко.



Серед фільмів у топі «20 днів у Маріуполі», «Думками навиворіт 2», «Дюна», «Салтберн» та «Субстанція».

Українці цікавилися, що таке МСЕК та РЕБи, КАБ та «бусифікація». А на третє місце за популярністю потрапили терикони. До речі, якщо раптом ви досі не гуглили терикон — це штучний пагорб чи насип, що утворюється з відходів гірської породи, витягнутих із шахт при видобутку вугілля, руди чи інших корисних копалин. Терикони характерні для вугільних регіонів, де активно ведеться шахтний видобуток, і вони стали невід'ємною частиною ландшафту Донбасу буквально його візуальним символом.