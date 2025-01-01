У Торецьку під час штурму знищено БМП-2 та російських солдатів ►

Спалена техніка РФ у Торецьку. Фото: кадр із відео.

У Торецьку під час відбиття російського штурму було знищено БМП-2 за допомогою FPV-камікадзе та солдатів РФ. Відео опублікував телеграм-канал WarArchive.



«Також знищено російських солдатів за допомогою скидання снарядів із дрона. Місто Торецьк, Донецька область», - йдеться в повідомленні.



Згідно з картою DeepState, Силам оборони в Торецьку протистоять 9-та окрема мотострілецька бригада росіян за підтримки 1-ї «Слов'янської» ОМБр.

Просування ЗС РФ у Торецьку на 1 січня 2025 року. Фото: карта DeepState

Одночасно, на Торецькому напрямку противник здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Біла Гора і Торецьк.

Нагадаємо, війська РФ просунулися в Кураховому та двох селах під Покровськом.