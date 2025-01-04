Перед судом постануть мешканці Дніпра, які вкрали 1,5 млн гривень у загиблих українських військових

У Дніпрі організована група викрала понад 1,5 млн грн із рахунків загиблих українських військових. П'ятьох людей судитимуть за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

Слідчі встановили, що обвинувачені, залучаючи працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

Серед учасників організованої групи був IT-фахівець. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу загиблих захисників.

Надалі обвинувачені знімали готівку, оформляли кредити на імена загиблих та переказували гроші на власні рахунки.



Усього встановлено 20 постраждалих, сума завданих збитків — понад 1,5 млн грн.



Наразі всі учасники групи перебувають під вартою.