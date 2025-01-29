В США суд заблокировал решение Трампа о заморозке федеральных грантов

Решение Дональда Трампа о заморозке федеральных грантов заблокировал суд. Фото: Yahoo News

Федеральный суд США временно приостановил решение администрации Дональда Трампа о заморозке федеральных грантов и займов. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press (AP).

АР пишет, что судья приняла решение после иска Национального совета некоммерческих организаций и объяснила его тем, что у распоряжения Белого дома «есть риск непоправимого ущерба», а «правительство не знает всего объема программ, которые будут подлежать заморозке».

Отмечается, что суд вынес решение «за несколько минут» до того, как ограничение финансирования должно было вступить в силу.

В своей публикации AP отмечает, что план администрации Трампа вызвал панику и растерянность в правительстве США, создавая угрозу конституционного конфликта по вопросам контроля над налоговыми деньгами.

Ранее, 28 января 2025 года, бюджетное управление администрации Трампа распорядилось поставить на паузу в гранты, кредиты и другую федеральную финансовую помощь. Этот указ затрагивает, среди прочего, университетские гранты, кредиты для малого бизнеса, проекты по защите окружающей среды и поддержке гендерного разнообразия.

При этом многие выразили опасение, что это решение может привести к закрытию тысячи НКО по всему миру. На грани закрытия, например, оказались многие украинские СМИ.

Напомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что военная помощь США для Украины приостановлена минимум на 90 дней.